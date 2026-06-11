三田寛子（60）が10日、インスタグラムを更新。亡き父への思いを投稿した。三田は父とのツーショットをアップし「昨日は里の父のお誕生日写真に長男の結婚式の様子を話しかけて生きていたら誰よりもお嫁さんの愛未ちゃんを可愛がりお嫁に来てくれたことを喜んでくれたに違いない会わせてあげられなくて本当に残念」と記した。さらに「人生を歩んでいると親への感謝をおぼえます」と、感慨をつづった。