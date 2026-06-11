6月11日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は1日晴れの天気が続きそうです。梅雨前線は南に離れていて、梅雨の晴れ間が続きます。日中は各地で晴れて強い日差しが照りつけそうです。空気もカラッとしていて、今日も洗濯日和となりそうです。 日中の最高気温は熊本市で30℃の予想で、人吉市は31℃の予想で真夏日となりそうです。阿蘇市乙姫は27℃、天草市