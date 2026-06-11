静岡朝日テレビの白木愛奈アナウンサー（27）が10日までに、インスタグラムを更新。沼津市の千本松原でのショットを公開した。白木アナは「お気に入りの場所に先日行ってきました沈む夕日を見ている時間が、1日の中で1番好きだなぁ#沼津#千本松原」とコメントし、海辺での近影をアップした。白木アナはノースリーブのぴったりリブニットを着用。横向き姿で美ボディーラインを強調している。この投稿にフォロワーからは「もうモ