俳優で演出家の伊藤マサミが11日、自身のXを更新。一部SNSにてプライベートにおいて不適切な行動が暴露されていたことについて、「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。【画像】女性問題を起こした伊藤マサミ妻から怒られた謝罪全文この騒動は、女性問題に関わる不適切な行動がSNSで拡散さ