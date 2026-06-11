テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、全国の落とし物が初めて３０００万点を超えて過去最多となったことを受け令和の落とし物事情を特集した。落とし物を巡り、コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は自身の体験を披露した。それによると「考えられないものを落としたことあったなと思ってね」と切り出し「自転車置き場があるんですよ、うちのマンションに。で、自転車置き場行