「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが10日、インスタグラムを更新。変形水着姿をアップした。さとみは「もし2nd DVDが出るとしたら、どんなさとみが観たいですか？」と問いかけ、変形水着姿を公開した。さとみはデコルテからへそまで、大きくV字にカッティングされた水着を着用。白く豊満なバストを露出させた。この投稿にフォロワーからは「綺麗すぎる肌白くて天使」「可愛い」「森香澄さんに似てる気が