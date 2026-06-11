タレントつるの剛士（51）が10日、インスタグラムを更新。元プリンセスプリンセスのドラマー富田京子（61）の誕生パーティー開催を報告した。「昨夜は藤沢の仲間たちと、キョンちゃんことプリンセスプリンセスの富田京子さんの61歳のお誕生日のお祝い会」と書き出すと、「…と?!なんと自分も？時間差お祝いしていただきました」と報告。「キョンさん、改めてお誕生日おめでとうございます。いつまでも、こんな感じでみんなでア