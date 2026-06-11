【PS Plus：2026年6月のゲームカタログ】 6月10日～ 提供開始 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、6月に追加されるタイトルを公開した。 PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムを対象とした「ゲームカタログ」には、究極生