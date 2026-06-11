持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月9日、公式SNSキャラクター「はっとむっと」が日本全国の店舗を旅するイメージで作成した新コンテンツ『47都道府県はっとむっと』を公開した。ほっともっと『47都道府県はっとむっと』北海道『47都道府県はっとむっと』は、全国47都道府県それぞれの象徴的な建物や、名産品の“ひと目でわかるシンボル”と、「ほっともっと」の弁当を組み合わせて表現したデザインで、『ほっともっ