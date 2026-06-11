俳優の池上季実子（６７）が１０日、Ｘを更新。８日に放送されたＢＳフジ「クイズ！脳ベルＳＨＯＷ」での姿について言及した。池上は４年５カ月ぶりに「脳ベルＳＨＯＷ」に登場。「ご無沙汰してます」とあいさつすると、ＭＣの岡田圭右から「どうですか？最近」と質問された。池上は「あんまり趣味はやってない。治療中です。体調を整えようと思って。好きなゴルフができるように」と答えていた。ただ池上の顔がむくんでいる