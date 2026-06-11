【メキシコ市＝星聡】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１１日（日本時間１２日午前４時）、メキシコ市で行われるメキシコ―南アフリカ戦で開幕する。参加チームが４８に増え、決勝まで８試合を戦う大会は地力が問われる。優勝争いは、アルゼンチン、フランス、スペインが軸になりそうだ。フランス強力攻撃陣・アルゼンチン勝負強さ・スペイン華麗な連係アルゼンチンは、３度目の優勝を飾った前回カタール大