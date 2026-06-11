「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースのライアン・ウォード外野手がキャリア初の３号満塁弾で先発の大谷翔平投手を力強く援護した。１点リードの六回、２死満塁の場面だった。初球のスイーパーを完璧に捉えると、打球は右翼席に飛び込んでいった。キャリア初のグランドスラムにダイヤモンドを一周したウォードは笑顔。ゲームの主導権を一気に引き寄せる一撃だ。先発の大谷にとっては大きな援護点