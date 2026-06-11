10日夜、にかほ市金浦でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと10日午後7時半ごろ、由利本荘市金浦鳥長根の歩道にクマ1頭がいるのを、車で走っていたにかほ市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。付近には児童公園や高齢者福祉施設などがあります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていて、屋外での活動の際は