今年3月、三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突し、子ども3人を含む6人が死亡した事故で過失運転致死の罪に問われている元トラック運転手の初公判が10日、津地方裁判所で開かれ、被告は起訴された内容を認めました。この事故は、3月20日未明、亀山市の新名神高速道路下り線で大型トラックが乗用車に衝突するなどして車4台が絡む玉突き事故が発生し、子ども3人を含む6人が死亡したものです。この事故で、大型