ドラマや映画の主演作を振り返ると、道枝駿佑さんならではの爽やかさや誠実な雰囲気が生かされた作品が数多く並びます。「なにわ男子」のキラキラアイドルとは異なる姿に、心つかまれるファンも多いようです。All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の主演作で好きな作品」ランキングを紹介します！【7位までの