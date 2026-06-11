三重県松阪市で「特産松阪牛」を育てる農家の肥育技術を次世代へ継承するため、名古屋市に本社を置く企業が伝統と文化を繋げようと取り組んでいます。一時は廃業寸前まで追い込まれたと話す、松阪市飯南町で特産松阪牛を育てる肥育農家の3代目森本武治さん。森本さんは松阪牛発祥の地とされる松阪市飯南町で、親子三代、約140年にわたり肥育を続け、手間暇を惜しまず牛を育てています。しかし、仔牛の価格高騰や、新型コロナの影響