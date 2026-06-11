環境負荷低減にも効果アリ近年、商業施設や街中の駐車場で、駐車券やフラップ板を使用しない「ナンバー読み取り式」の駐車場が広まっています。従来の駐車場とは何が違うのか、その仕組みと利点、そして懸念される料金未払いへの対策について解説します。【画像】「ええぇぇ！」 これが駐車場で「トナラーを防ぐ方法」です！ 画像で見る（28枚）ナンバー読み取り式駐車場は、出入口に設置されたカメラがクルマのナンバープレ