香川県綾歌郡内のレンタカー会社で軽乗用車を借りたものの返却せず横領したとして熊本市の風俗店従業員の男（34）が逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年10月19日午後0時ごろ、綾歌郡内のレンタカー会社から軽乗用車1台（時価60万円相当）を10月20日午前9時までに返す契約で借りていたものの、返却せず乗り回した疑いが持たれています。 軽乗用車は返却期限から約8日経過後に福岡県で乗り捨てられていたの