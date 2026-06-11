ヴィッセル神戸から期限付き移籍中（2026年６月30日まで）の宮代大聖を擁するスペイン２部のラス・パルマスは現地６月10日、昇格プレーオフ準決勝の第２戦でマラガと敵地で対戦した。０−１で敗れた第１戦に続いて、第２戦にも26歳の日本人FWが先発したラス・パルマスは、３分にヘセ・ロドリゲスの得点で先制する。しかし69分に同点弾を献上。そのまま１−１で引き分けて、２戦合計１−２で１部昇格を逃した。この結果を受け