SNSなどを通じて知人に強盗の実行犯となるよう勧誘したとして、警察は、大阪市に住む25歳の男を逮捕しました。 職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市西区の職業不詳・柏田幸大容疑者（25）です。 警察によりますと、柏田容疑者は今年4月中旬ごろ、知人の男性に対し「大阪の一軒家に強盗に入る」「縛ったり、最悪殺さなあかん」などと持ちかけ、強盗の実行犯として働くよう勧誘した疑いが持たれています。 男性は誘いを