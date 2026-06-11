26歳の元研修医の男性が、出産直前の妊婦を腕時計型カメラで盗撮したなどとして書類送検されました。 【写真を見る】「医者になるための勉強のつもりだった」腕時計型カメラで出産直前の妊婦を盗撮した疑い元研修医の男性を書類送検 撮影処罰法違反の疑いで書類送検されたのは、滋賀県立総合病院の元研修医の男性です。 捜査関係者によりますと男性は去年8月、派遣先の病院で分娩台の妊婦の出産直前の様子を腕時計型カメラ