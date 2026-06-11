お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、9月から10月にかけてミュージシャンとして11ヶ所の全国ツアー『粗品TOUR 2026 “怪獣こやけ”』を開催することを10日、自身のSNSで発表した。【画像】粗品全国ツアー日程＆会場11月からは東名阪のファイナルシリーズもさらに、11月からは“集大成の東名阪ツアー”と題した『粗品TOUR 2026 覚悟の鬼』も開催決定。「怪獣こやけ」はFC先行が15日まで販売され、一般発売7月18日から。「覚