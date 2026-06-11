日経平均株価は中東情勢の悪化懸念から下げ幅を拡大しています。【映像】日経平均株価の変動きのう1200円あまり値下がりした日経平均は、850円下落して取引が始まり、下げ幅は先ほど1800円を超えました。イランとアメリカの間で攻撃の応酬が行われるなど、中東情勢の悪化懸念が再燃したことなどが影響しています。原油市場では取引の国際指標となるWTI先物価格が再び上昇し、一時1バレル＝93ドルを超えました。（ANNニュー