£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÇËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£Îý½¬Á°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç?¥á¥ó¥¿¡¼?£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£±¡á¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç£×ÇÕ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ëÆþ¤ê¤·¤¿£¸Æü¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤ÏÊÌ¤ÎÌò³ä¤Ç¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë