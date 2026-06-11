１０日は８鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、不運な一日だった。３Ｒの新馬戦では馬場入場前に騎乗馬が転倒。足を強打したものの、大事には至らずそのまま騎乗を続行。その３Ｒは４コーナーで先頭に並びかけたが直線伸び切れず３着。最も勝利を意識していた８Ｒのテーオーヴァルナイも「楽な手応えで先頭に立てたまではよかったけど、終始、他馬に絡まれたのがこたえたのかな…」と再び３着止