◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースのライアン・ウォード外野手（２８）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「７番・左翼」でスタメン出場し、先発した大谷翔平投手（３１）を援護する３号満塁本塁打を放った。２―１と１点をリードした６回。ドジャースはパヘスの安打などを起点に１死満塁のチャンスを作った。タッカーは空振り三振に倒