お風呂とシャワーの使い分けも効果的！毎日行いたい免疫力を上げるお風呂の入り方とは お風呂とシャワーの使い分けも効果的 免疫力を上げるには、体を温めることが重要です。食事やストレスに注意し、体を冷やさないよう気をつけましょう。 そんな中、簡単に体を温められるものといえばなんといってもお風呂です。熱いお湯に首までつかって、じっくりと温まる、一見体にいいように思えますが、じつは、温度によ