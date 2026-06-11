ダイエットでは動物性/植物性2種類のたんぱく質のバランスが重要！ 脂質は避けつつ、両方摂取することが理想 たんぱく質のクオリティはアミノ酸スコアというもので評価されます。ほとんどの動物性たんぱく質は必須アミノ酸のバランスをよく含み、体内への吸収率も９５％以上。筋肉の合成を高めるアミノ酸のひとつであるロイシンも豊富です。 一方、植物性たんぱく質には必須アミノ酸が不足している食品もあり、体内への吸収