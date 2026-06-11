ドル円理論価格1ドル＝159.69円（前日比+0.05円） 割高ゾーン：159.91より上 現値：160.52 割安ゾーン：159.48より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/10159.64 2026/06/09159.25 2026/06/08159.45 2026/06/05160.12 2026/06/04159.95 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動