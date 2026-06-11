米株先物売り一巡後は買い戻し、米がイランの海峡封鎖を否定 東京時間09:29現在 ダウ平均先物JUN 26月限49957.00（-33.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7280.75（+2.25+0.03%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28560.25（+6.25+0.02%） イランがホルムズ海峡を封鎖したとの主張を米国が否定、原油先物が上げを縮小している。ナスダックは一時1%下げたが、その下げを帳消しにしている。