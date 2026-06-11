先日、知人からから「喫茶室ルノアールのザッハトルテがなにかと話題になっている」と聞かされました。「世界一かもしれません」と店員さんからすすめられたというXユーザーの投稿が反響を呼んでいるということです。そんなに話題になったのであれば「ザッハトルテ」目的の来店客が、喫茶室ルノアールに押し寄せているのではないかと思い、運営元である株式会社銀座ルノアールのマーケティング部担当者に直接話を聞いてみました。