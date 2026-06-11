タレントの鈴木奈々（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。最新の体重を明かした。「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！」と写真を公開。「左が47キロの時で、右が52キロです」と体重の変化を明かした。「4年で5キロ増えた！最近ふっくらしたって言われます」とも。「今の体型も好きです」とつづった。コメント欄には「今がちょうどいいです」「どっちもいい」「相変わらず魅力的」「両方かわいいで