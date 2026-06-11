10月11日に大阪デザイン振興プラザで開催を予定していたVR・XRイベント「VketReal in 関西 2026 Osaka」の運営は11日、開催を来年度春頃へ延期すると発表した。同イベントは「大規模VR系リアルイベントって関東開催が多い。でもVRは距離も場所も超えられる技術。『じゃあ関西から仕掛けよう！』」をテーマとした大規模イベント。関西を拠点とするクリエイターや企業が集い、VR・XRコンテンツを体験しながら交流できる場として