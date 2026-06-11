サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会がまもなく開幕する。日本代表の初戦となるオランダ戦は、日本時間１５日午前５時キックオフ予定。視聴方法が多様化する中、様々なメディアが４年に１度の熱闘を伝える。【テレビ】ＡＢＥＭＡで話題を呼んだ「語録」は飛び出すかＮＨＫは、地上波とＢＳで日本代表の全試合を生中継する。１次リーグと決勝トーナメントの計３４試合を地上波で生中継するとともに、「ＮＨＫＯ