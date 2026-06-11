6月9日（現地時間8日、日付は以下同）にホームのマディソン・スクエア・ガーデンで迎えた「NBAファイナル2026」第3戦。アウェーで2連勝していたニューヨーク・ニックスは、サンアントニオ・スパーズ相手に111－115で落とし、シリーズ初黒星を喫した。 ニックスはジェイレン・ブランソンが32得点5リバウンド5アシスト、OG・アヌノビーが28得点5リバウンド2ブロック