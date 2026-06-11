NBA公式の直筆サイン入りバスケットボールが1球封入される「2026 Under Wraps NBA BASKETBALLS Volume I」が、6月12日の正午より「NBA Store Japan」から販売される。 本商品は、箱を開けるまで中身がわからない“UNDER WRAPS（アンダー・ラップス）”仕様のシークレットコレクション。現役のスーパースターからレジェンド、注目のトップルーキーまで、幅広いラインナッ