ワシントン・ウィザーズのトレイ・ヤングが、ポッドキャスト番組『The Pivot』に出演。現在自身に向けられている評価に対する思いと、来シーズンへの意気込みを語った。 今シーズン中盤にトレードを経験したヤングは、ケガの影響で不本意な1年を過ごすこととなった。アトランタ・ホークス在籍中の出場は開幕直後と年末のわずか10試合にとどまり、トレードデッドライン前にウィザ}