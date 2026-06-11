日本オラクルが売り優勢ながら底堅さを発揮。前日の米国株市場で米オラクル＜ORCL＞が決算発表を受け時間外で急落しており、直系の日本法人である同社株もその影響が避けられない状況となっている。米オラクルの２６年３～５月期の決算はＥＰＳなど事前コンセンサスを上回る好内容だったが、次年度に向けた巨額の資金調達を警戒した売りを浴びる格好となった。ＡＩクラウドなど設備投資拡張は必須課題とはいえ、過剰な投資