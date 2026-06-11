カワチ薬品が続伸している。１０日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米国の投資運用会社カナメ・キャピタルの株式保有割合が５．０１％と、新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資及び状況に応じて重要提案行為などを行うこととしており、報告義務発生日は６月４日となっている。 出所：MINKABU PRESS
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 90代女性にわいせつか 男逮捕
- 2. 娘を骨折させたか 27歳男を逮捕
- 3. 長崎大学「入試ミス相次ぐ」
- 4. YouTuberやまと「酷似」認め謝罪
- 5. 「TikTok日本一」でも凄絶な半生
- 6. JR東 来春に切符が磁気からQRに
- 7. セブン スムージー半額で大混乱
- 8. 大阪で女性刺傷 鞄を奪われる
- 9. 大阪の地下街 女性が刺されたか
- 10. イラン ホルムズ海峡封鎖を宣言
- 1. 90代女性にわいせつか 男逮捕
- 2. 娘を骨折させたか 27歳男を逮捕
- 3. 長崎大学「入試ミス相次ぐ」
- 4. JR東 来春に切符が磁気からQRに
- 5. 大阪で女性刺傷 鞄を奪われる
- 6. 大阪の地下街 女性が刺されたか
- 7. 内田被告への求刑 批判殺到か
- 8. 「お腹刺された」10代男性が負傷
- 9. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
- 10. カレーの食中毒リスク下げる方法
- 1. ファミレスで本名書いたら…あ然
- 2. LUUP初の死亡事故で不要論が再燃
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. サル山侵入で逮捕も反省の色ナシ
- 5. 傘の撥水効果 ドライヤーで復活?
- 6. 早慶戦のお車で「異例の席次」
- 7. タイの新しいビザ制度 危機感
- 8. 愛子さまは美智子さまの後継者か
- 9. 河野太郎氏の父 元議長が死去
- 10. LUUP 都内の死亡事故にコメント
- 1. イラン ホルムズ海峡封鎖を宣言
- 2. 「日本は中国人を嫌っていない？」新幹線で見た企業広告に注目＝中国ネットは賛否
- 3. 露バルト艦隊の「弾薬庫」大爆発
- 4. 米大統領「アパッチ」撃墜される
- 5. 「イエスの塔」完成 式典開催へ
- 6. エルニーニョ現象 2年ぶり発生か
- 7. 「北朝鮮の核を黙認」を遮断か
- 8. 米「ピザは野菜」異常な法律
- 9. 素行不良の外人 日本に流入も
- 10. 米大統領「イランに激しく攻撃」
- 1. 偽造資格で17年間も…操縦仕事か
- 2. 井村屋新工場 あずきバー大増産
- 3. 「東大合格者数」中間一貫校の罠
- 4. 米スタバ 日本事業売却を検討か
- 5. Instagram 有料プラン提供開始
- 6. 夏ボーナスで「支給格差」明白に
- 7. 270円→5000円 株価約20倍のワケ
- 8. 「50年ローン」組む若者 陥る罠
- 9. なぜ利上げすると物価高を抑制?
- 10. 「最高値なのに含み損」の正体 急落が示した日経平均の偏り
- 1. 楽天トラベルSALEで最大半額に
- 2. Apple Intelligence 無償で提供
- 3. 楽天買い回りに1000円券が便利
- 4. 満充電で約4.5カ月動く ペンみたいに使える「ペン型マウス」で手首が楽に
- 5. GoogleのAI 質問者に「死んで」
- 6. 「モンスター ロッシ」缶 再販へ
- 7. 人生のホラー映画ベスト3 監督
- 8. 続けられるサロンシャンプー「ikue/幾重」、アバンギャルディの美髪を際立たせたWebCM公開
- 9. Insta360初のジンバルカメラ「Luna Ultra」発表 渋谷で体験会、抽選で製品が当たる！
- 10. 日本エイサー、AMD製高性能CPUを搭載しユニークな菱形ボディのリーズナブルデスクトップPCを発売
- 11. 超大型バーガーが食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催
- 12. やはりサムスン製の「GALAXY S II SC-02C」が圧倒的！Android搭載スマートフォンの内蔵メモリをまとめた【2011年夏モデル NTTドコモ編】
- 13. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
- 14. Anthropic、Mythos級の最先端AIモデル「Claude Fable 5」発表、一般提供を開始
- 15. 匿名性重視メッセージアプリのSignalが「イギリス政府が全スマホのスキャンを要求している」と非難
- 16. ジェシー・バックリー主演『ハムネット』のブルーレイ＆DVDが8月19日に発売
- 17. エプソンダイレクト 低価格ネットトップ及びミニノートPCの新モデルを発売
- 18. 下水中のウイルス濃度から新型コロナ流行を早期予測可能に 東北大らの研究
- 19. PS4『New みんなのGOLF』発売記念トーナメント参戦記、惜しくも決勝敗退。開発者が明かす新コース情報も
- 20. JR東日本、近距離乗車券を2027年春からQR化 57.5×85mmの大型券に
- 1. 藤川球児監督が退場 ブーイング
- 2. 山崎武司氏 息子逮捕でコメント
- 3. 阿部慎之助氏 書類送検される
- 4. 楽天 三木監督休養に球界OB批判
- 5. 藤川監督の抗議「分かります」
- 6. 藤川監督 退場処分について説明
- 7. W杯 日本代表がヘッドバンド着用
- 8. 大谷 降板直前に異変「辛そう」
- 9. 森保J なぜ長友佑都が呼ばれたか
- 10. 日本人初CY賞へ「一握りの天才」
- 1. YouTuberやまと「酷似」認め謝罪
- 2. 「TikTok日本一」でも凄絶な半生
- 3. セブン スムージー半額で大混乱
- 4. 野々村氏、夫婦巡り論破も賛否
- 5. 辻希美が視聴者に反抗 大荒れに
- 6. 歯どした? 池上季実子に心配の声
- 7. 田中聖の近影 タトゥーだらけ
- 8. リボーン最終回 混乱の声相次ぐ
- 9. 予約3カ月待ち 楽しんごの現在
- 10. 若林の「青天」が直木賞候補に
- 1. 小倉優子の「太らない習慣」反響
- 2. 「実家の太さ」で離婚?妻が激怒
- 3. 白昼堂々行われる 不倫のリアル
- 4. 海外で大ヒット ユニクロバッグ
- 5. アレルギーで「舌下免疫療法」
- 6. 資さんうどん 海外初出店を発表
- 7. お見舞い嫌だった 藤本美貴吐露
- 8. 猫とのリアルな暮らしを追体験
- 9. 森保監督の次男語る「父の姿」
- 10. 大黒柱妻 家族を顧みない夫