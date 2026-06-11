アルペンが３日続伸している。１０日の取引終了後に、２６年６月期の期末配当予想を２５円から３０円に増額修正したことが好感されている。なお、年間配当予想は５５円となり、前期実績（５０円）に対しては５円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS