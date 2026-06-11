エックスネットが３日ぶりに反発している。１０日の取引終了後に、３０年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表し、最終年度にコア売上高５６億円（２６年３月期実績４９億３６００万円）、調整後営業利益３８億円（同３４億６１００万円）を目指すとしたことが好材料視されている。アプリケーション、ＡＭＯ（システム運用受託）、ＳＯ（業務プロセス受託）の更なる拡大を目指すほか、人財・システムへの積極的な投資