女優の由美かおる（75）が11日までに自身のインスタグラムを更新し、ミニスカート姿の近影を披露した。白のニット、ピンクのカーディガン、白のミニスカート姿がソファに腰かけピースサインをするショットをアップ。「6月13日(土)12:00〜13:30フジテレビぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！歴史と現代が交差する常陸国！水戸〜大洗」と告知すると、「出演していま〜す、ぜひご覧くださ〜い！」とつづった。由美は今