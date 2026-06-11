10日夜、大阪市内の地下街で女性が男2人に刃物で刺されカバンを奪われました。警察は強盗殺人未遂事件として逃げた男らの行方を追っています。 警察によりますと、10日午後7時45分ごろ、JR天王寺駅前の地下街「あべちか」で、「女性が刺されている」と通行人から通報がありました。捜査関係者によりますと20代から30代くらいの女性が首筋付近などを3か所ほど刺され、病院に搬送されましたが意識はあり、命に別状はないということ