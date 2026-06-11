財務省財務省と内閣府が11日発表した4〜6月期の法人企業景気予測調査は、大企業全産業の景況判断指数（BSI）がマイナス0.5だった。マイナスは4四半期ぶり。中東情勢の緊迫化を受け、自動車を中心に製造業の景況感が悪化した。大企業の製造業はマイナス1.8だった。中堅企業の全産業はマイナス3.9、中小企業の全産業はマイナス17.6だった。