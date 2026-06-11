【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、今後3年間の不法移民対策費用として約700億ドル（約11兆円）を前倒しで一括確保する内容の法案に署名し、同法が成立した。トランプ氏は2029年1月までの残り任期中、議会の予算審議を経ず、政権の看板政策である厳格な移民取り締まりを続けられるようになる。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、ICEに約380億ドル、国境警備隊に約260億ドルが振り分けられる予定だと説明。「