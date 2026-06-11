アニメ「クレヨンしんちゃん」と日本コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶」がコラボ。15日より、第2弾とした「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」全15種を期間限定で発売する。また、きょう11日、“あいちゃん”こと「酢乙女あい」の後ろ姿が映し出されたティザービジュアルも公開した。【画像】“あいちゃん”「酢乙女あい」実写のビジュアル「やかんの麦茶」は、昨年春より同アニメとコラボを展開。同ア