日本テレビの佐藤真知子アナウンサー（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。同期の滝菜月アナウンサー（33）とともに結婚式司会ショットを公開した。「先日、同期の結婚式の司会をふたりで」とつづり、滝アナとの笑顔のツーショットを披露した。「梅澤は、仕事で来られず」とも添え、同じく同期の梅澤廉アナウンサーは仕事のため、欠席したことを明かした。この投稿に、ファンからは「素敵なツーショット」「めちゃく