アメリカからの連日の攻撃に対し、イラン側はホルムズ海峡でのすべての船舶の通過を禁止すると明らかにしました。【映像】すべての船舶通過の禁止を宣言されたホルムズ海峡イランの中央司令部は11日、ホルムズ海峡での石油タンカーや商船などすべての船舶の航行を禁止すると宣言しました。アメリカの敵対行為が継続していることやイラン南部への攻撃が開始されたことへの対応だとしていて、通過しようとする船舶は攻撃の対象