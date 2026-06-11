ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１０日（日本時間１１日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、痛恨の?本塁打キャッチ?された。敵地ＰＮＣパークが悲鳴のち大歓声に包まれたのは３回二死一塁だった。相手先発右腕ジョーンズのフルカウントからの７球目、真ん中の９９・４マイル（約１６０キロ）のフォーシームを角度２９度、打球速度１０１・７マイル（約で１６３・７キロ）左翼に打ち上げ