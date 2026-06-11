大谷が敵地パイレーツ戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2点リードの4回2死から、場外弾を浴びた。打ったタイラー・カリハン外野手にとっては嬉しいメジャー初本塁打。敵地実況席も興奮気味に伝えていた。3回まで「0」を並べた大谷だったが、2点をリードした後の4回裏だ。2死走者なしから、7番カリハンに投じた初球の97.8マイル（約157キ